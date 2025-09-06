Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMANDAKİ DURUM

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, 25 yaşındaki bir kadın bıçakla yaralandı. Anne olan kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından kadının eşi gözaltına alındı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahri Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Y.K. eve geldiğinde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde buldu.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumu bildiren Y.K., sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini sağladı. Ağır yaralanan Emine Kolay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 yaşındaki genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE VE GÖZALTILAR

Emine Kolay’ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşi Y.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.