Bıçaklar Kesim İçin Bileniyor

KURBANLIK BILCAKLARIN HAZIRLIĞI

Ardahan’da yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, kesimde kullanılacak bıçaklar hızla bileniyor. Bayram günlerinin yetişmesiyle, hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bıçakçı dükkanlarına akın ederken, bazıları yeni bıçak almayı, bazıları ise eski bıçaklarını bilettirmeyi tercih ediyor. Bıçakçılar, artan talebe yanıt verebilmek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girmiş durumda.

TECRÜBE VE MALZEMENİN ÖNEMİ

Kent merkezindeki Çıldır garajında yıllardır bıçak bileyen Zafer Çoban, bu işin sadece maddi kazanç için değil, aynı zamanda hizmet amacıyla yapıldığını belirtiyor. Yaklaşık 40 yılını bu mesleğe veren Çoban, “Bıçak bilemek bir sanat işi. Nasıl taşa tutacağını, zımparayı nasıl kullanacağını çok iyi bilmek lazım. Malzeme olmayla sanatkar olunmuyor” ifadelerini kullanıyor. Deneyimin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çoban, “Bu işte tecrübe çok önemli ama kullanılan malzeme de önemli. Ancak birçok bıçak bileyici var. Bilinen bıçaklarla kurbanını kesemeyen vatandaşları mağdur etmenin anlamı yok” diyor.