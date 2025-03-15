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Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Adıyaman’da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de henüz belirlenemeyen sebeplerden dolayı iki grup arasında bir tartışma başladı. Tartışma kısa süre içinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sırasında M.S. isimli şahıs, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı, olay yerinden arkadaşları tarafından alınarak özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan M.S. daha sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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