Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

Erzurum’da, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak’ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve bu esnada A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı.

MÜDAHALE VE YARALANMALAR

Kavga sırasında duruma müdahale eden bir bekçi, elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulans ekipleri, yaralıları hastanelere taşıdı. Yapılan müdahalelere rağmen A.Y. kurtarılamadı. E.Y.’nin durumu ağır, bekçinin ise sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Olayın ardından polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemleri alarak, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı işlemlerine başladı. Bu gelişmeler, toplumda büyük bir endişe yarattı ve olayın nedenleri üzerine soruşturma başlatıldı.