Haberler

Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

Erzurum’da, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak’ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve bu esnada A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı.

MÜDAHALE VE YARALANMALAR

Kavga sırasında duruma müdahale eden bir bekçi, elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulans ekipleri, yaralıları hastanelere taşıdı. Yapılan müdahalelere rağmen A.Y. kurtarılamadı. E.Y.’nin durumu ağır, bekçinin ise sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Olayın ardından polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemleri alarak, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı işlemlerine başladı. Bu gelişmeler, toplumda büyük bir endişe yarattı ve olayın nedenleri üzerine soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Haberler

Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.