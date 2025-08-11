Bıçaklı Kavga: İki Kardeş Yaralandı

ERZURUM’DA Bıçaklı Kavga

Olay, Erzurum’un merkez Palandöken ilçesinde saat 21.30 civarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 24 yaşındaki Ahmet Y. hayatını kaybetti. Ahmet Y.’nin ağabeyi 34 yaşındaki Emrah Y. yaralandı ve kavgaya müdahale eden bir bekçi de diğer yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma Bıçaklı Kavga Haline Dönüştü

İddiaya göre, Ahmet Y. ve ağabeyi Emrah Y., Sultan Alparslan Caddesi üzerindeki Y.G., İ.G., B.G. ve İ.G. ile bir tartışma başlattı. Bu tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı bir kavgaya dönüşerek olayın büyümesine sebep oldu. Ahmet Y. göğsünden, Emrah Y. sırtından, bekçi M.Ş. ise elinden yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hızlı bir şekilde hastanelere kaldırıldı: Ahmet Y. ve Emrah Y. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, bekçi M.Ş. ise Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Göğsünden ağır yaralanan Ahmet Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emrah Y.’nin durumu kritik olarak devam ederken, bekçi M.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Polis, olayla bağlantılı olan Y.G., İ.G., B.G. ve İ.G.’yi geniş güvenlik önlemleri altında saklandıkları evden alarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.