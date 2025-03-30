Bıçaklı Kavga Şüphelileri Malatya’da Yakaladı

BİÇAKLI KAVGA OLAYI VE YARALILAR

Malatya’da iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavga olayının şüphelileri kısa sürede yakalandı. Olayla ilgilenen soruşturma ise devam ediyor. Battalgazi ilçesindeki Akpınar Mahallesi’nde dün akşam saat 22.30 civarında iki grup arasında gerçekleşen bıçaklı kavgada, M.N.S. ve H.E.H. isimli iki kişi ağır yaralanmıştı. Yapılan ihbar sonrası sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinden alarak kentteki hastanelere götürdü.

ŞÜPHELİLER HIZLA YAKALANDI

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bıçaklı kavganın ardından kapsamlı bir çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, olayın şüphelileri M.E.A., M.M., A.D. ve bir diğer M.E.A. ismiyle tespit edilen şahıslar, kısa bir süre içinde yakalandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, şüpheliler hakkında gerekli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği vurgulanıyor.