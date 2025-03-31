Bıçaklı Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

TEKİRDAĞ KAPAKLI’DA KAVGA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay, 30 Mart 2025 Pazar günü, Ramazan Bayramı’nın 1. günü saat 19.30 civarında Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu değerlendirilen iki aile arasında başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

Bıçaklı Kavgada Hayatını Kaybeden ve Yaralanan

Kavgada bıçakların kullanılmasıyla Murtaza T. yaşamını yitirirken, Cem T. ise ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye intikal etti. Sağlık görevlileri, Cem T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Murtaza T. ise hastane morguna gönderildi.

Polis Ekipleri Soruşturma Başlattı

Olayın ardından, kavgaya karışan kişiler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.