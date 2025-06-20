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Biçerdöver Alevler İçinde Kaldı

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bursa’nın Yenişehir ilçesi, buğday tarlasında meydana gelen yangın nedeniyle zor durumda kaldı ve ateş, tarladan ormana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Bu esnada, tarlada bulunan bir biçerdöver, alevlerin içinde kaldı.

HELİKOPTERLER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Biçerdöverin alev aldığı anlar ve yangın söndürme çalışmaları sırasında helikopterlerin havadan yangına müdahalesi, kameralara yansıdı. Yangınla ilgili yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir.

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