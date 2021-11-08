Biden, AB Komisyonu Başkanı ile görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüşecek.

Glasgow’daki COP26 Zirvesi’nde de iki liderin küresel metan sınırlandırma taahhüdünde bulunduklarını anımsatan Spinant, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik toparlanmanın çevre dostu olacak şekilde yürütülmesinin de Biden ile von der Leyen görüşmesinde konuşulmasının beklendiğini aktardı.

Spinant, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ortak çabalar ile aşılara yoksul ülkelerin de erişiminin gündeme gelebileceğini, gelecek yılın ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması hedefinin görüşülebileceğini dile getirdi.