Biden açıkladı! Rusya’ya gemi yasağı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, ABD’nin Ukrayna’ya ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

Biden açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Ukrayna’ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağız. ABD silahları doğrudan “özgürlüğün ön cephesine” gönderecek. Ukrayna’ya yapılacak askeri yardım kapsamında ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacak.

-Ukrayna’ya yardım paketimizi hızlandırmalı ve güçlendirmeliyiz. Kongreye ek bir destek paketi sunacağım. Umudum ve beklentim, Kongre üyelerinin hızlıca karar alması.

-Rus bayraklı gemiler bizim limanlarımıza giremeyecek.

-Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukraynalılar çok büyük bedeller ödedi. Ukraynalılar, ABD’ye sığınmak için Avrupa’dan doğrudan gelebilecek.

-Mariupol’ün tamamen düştüğüne dair bir kanıt yok. Mariupol’de insani koridorlar açılmalı ve siviller güvenli yerlere gönderilmeli. Putin, Mariupol’den bir insani koridor açılmasına izin vermeli.