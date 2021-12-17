Biden afet bölgesinde

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, kasırgadan ağır hasar göreve ve çok sayıda kişinin can verdiği Kentuck’i ziyaret etti.

Dawson Springs kasabasında bölge halkıyla biraraya geldikten sonra bir konuşma yapan Biden, bölgenin toparlanması için federal hükümetin ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Kasırgada yakınlarını kaybedenlere psikolojik destek de sağlanacağını belirten Başkan Biden, “Toparlanacağız, öncesinden daha güçlü olacağız, söz veriyorum. İnancınızı kaybetmeyin. Hepimiz yanınızdayız” dedi.