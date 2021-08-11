Biden: Afganlar kendi toprakları için savaşmalı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan çekilme kararından asla pişmanlık duymadığını söyledi.

Biden, Afganistan liderlerini birleşmeye ve “toprakları için savaşmaya” çağırdı. ABD liderliğindeki güçler 20 yıllık askeri operasyonların ardından neredeyse tamamen geri çekildiğinden, şiddet ülke genelinde tırmandı. Taliban, ülkenin 34 eyalet başkentinden en az sekizini ele geçirdi ve daha fazlasını tehdit ediyor.

Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Afganistan’a yakın hava desteği sağlama, askeri maaşları ödeme ve Afgan kuvvetlerine yiyecek ve teçhizat tedarik etme gibi taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Ancak Biden, “Kendileri için savaşmak zorundalar.ABD askerlerini çekmekten pişman değilim” dedi.

KABİL 90 GÜN İÇİNDE TALİBAN’IN ELİNE GEÇEBİLİR

Bununla birlikte Washington Post, ismi açıklanmayan yetkililerin, ABD’nin askeri değerlendirmelerine dayanarak başkent Kabil’in 90 gün içinde Taliban’ın eline geçebileceğini söylediğini aktardı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, geçen ay Taliban ile hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda binden fazla sivil öldürüldü. UNICEF ise bu hafta, çocuklara karşı işlenen suçların “gün geçtikçe daha da arttığı” konusunda uyardı.

Son büyük ilerlemelerinde, Taliban militanları Afganistan’ın kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrini ele geçirdi.

KUNDUZ, KİLİT BİR ÖNEME SAHİP

Taliban’ın bu hafta elde ettiği diğer kazanımlar arasında kuzeydeki kilit Kunduz şehri de yer alıyor. Kent, maden bakımından zengin illere açılan bir kapı olarak kabul ediliyor. Ayrıca, afyon ve eroin kaçakçılığı için kullanılan Tacikistan sınırına yakın stratejik açıdan önemli bir konumda bulunuyor.

Öte yandan, ülkenin diğer bölgelerinde yoğun çatışmalar devam ederken, ABD ve Afgan uçakları hava saldırıları düzenliyor. Çatışmalar şiddetlenirken binlerce insan evlerini terk ediyor.

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle Kunduz’dan ayrılan bir kadın, AFP haber ajansına verdiği demeçte, “Cezaevinin yakınında cesetler gördük yanlarında köpekler vardı” dedi.

Hala Kunduz’da yaşayanlar, Taliban militanlarının dikkatlerini havaalanına çekilen hükümet güçlerine odaklaması nedeniyle dükkanların yeniden açılmaya başladığını söyledi.

TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME UYARISI

Birisi ise “İnsanlar dükkânlarını ve işyerlerini açıyor ama yine de gözlerinde korkuyu görebiliyorsunuz” dedi.

Diğer taraftan Taliban, uluslararası ateşkes çağrılarını reddetti. İngiltere Savunma Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter, devletin bölünmesi halinde uluslararası terörizm ve radikalleşme için “ideal koşulların” ortaya çıkabileceğini söyledi.