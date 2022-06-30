Biden: Artık daha güçlüyüz

NATO Zirvesi’nin ardından konuşan Joe Biden, “Finlandiya ve İsveç’le daha güçlüyüz” açıklamasında bulundu.

ABD lideri Joe Biden, NATO zirvesinin sonunda kameraların karşısına geçti.

İttifakın Rusya’nın Ukrayna’yı işgale girişmesinin ardından daha fazla birlik haline geldiğini belirten ABD Başkanı, “Müttefiklerimiz yüzde 2’lik savunma harcamasını tutturmaya devam ediyor, daha çok ülke söz konusu orana ulaşmak için çaba harcıyor” dedi.

Beşinci maddeye vurgu yapan ABD lideri, NATO’nun her karış toprağının savunulacağını yineledi.

Ukrayna’ya silah yardımının artarak devam edeceğini dile getiren Biden, hava savunması için destek paketleri açıklanacağını duyurdu. ABD liderinin verdiği bilgiye göre, Pentagon’un yeni silah paketinin tutarı 800 milyon doları bulacak.

Rusya lideri Vladimir Putin’in NATO’yu parçalama hedefinin ters teptiğini aktaran Joe Biden, İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka katılmasını kutladı.