Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çin’in saldırması halinde Tayvan’ı koruyacaklarını söyledi.

BD Başkanı Biden, “Bunu yapma taahhüdümüz var” dedi. Çin ise ABD’ye ‘tehlikeli hamlelerde bulunduğu’ suçlaması yöneltti.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya hedef olması halinde Tayvan’a gereken desteği vereceklerini, bu konuda taahhütleri olduğunu söyledi. Biden, bu açıklamayı CNN tarafından düzenlenen forumda kendisine yöneltilen sorular üzerine yaptı.

Çin’in egemenliğini kabul etmesi için Tayvan üzerinde siyasi ve askeri baskısını artırdığı, bir askeri müdahale olması durumunda ABD’nin Tayvan’a destek vermeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu Biden, “Evet, bunu yapma taahhüdümüz var” ifadeleriyle yanıtladı.

Biden’a Çin’in askeri alanda kaydettiği hızlı ilerleme de soruldu. Çin’in askeri bakımdan ABD’den daha güçlü olacağı endişesinin yersiz olduğunu söyleyen Joe Biden, “Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı bizim dünya tarihindeki en güçlü orduya sahip olduğumuzu biliyor” dedi.

‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ’

Bununla birlikte Biden, asıl endişe edilmesi gereken konunun, Çin’in “ciddi bir hata” yapmasına yol açacak eylemlere girişme ihtimali olduğunu kaydetti.