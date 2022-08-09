Biden ceketini giyemedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın ceketini giyememesi ülkenin gündemine oturdu.

ABD Başkanı Joe Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Eşinin yardımıyla ceketini giyebilen Biden, sonrasında da gözlüğünü düşürdü.

Biden, sel nedeniyle zarar gören aileleri ziyaret ettiği Kentucky’den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklama yapacağı alana geldi.

Helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı, daha sonra eşinin yardımıyla bunu başardı.

Biden, birkaç adım attıktan sonra da gözlüğünü düşürdü.

Biden’dan yeni gaf: Bu kez eşini başkan yardımcısı yaptı

Söz konusu görüntü, sosyal medyada gündem oldu.