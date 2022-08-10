Biden çip yasasını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çin’i kızdıracak bir hamle yaparak çip yasasını onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin teknolojik üstünlüğünü Çin’e kaptıracağı korkusuyla yüksek teknoloji üretimi ve bilimsel araştırmalara 280 milyar dolar destek sağlayacak yasayı onayladı.

Joe Biden, geçtiğimiz ay senato tarafından onaylanan CHIPS and Science Act’ı (Çip üretimi ve bilim yasası) imzaladı. Böylece ABD yerli yarı iletken çip üretimini artırmak için 52 milyar dolarlık fon içeren 280 milyar dolarlık paketi yasalaştırdı. Anlaşmanın asıl amacı Çin’in teknolojik egemenliğinin artmasına karşı Amerikan inovasyonunu canlandırmak.

Pandeminin ilk aylarından beri dünyada devam eden çip krizini etkisini azaltmaya yönelik de bir adım olarak görülüyor. Çip krizi sonrası dizüstü bilgisayarlara ve akıllı telefonlara talep artarken, Intel gibi üreticiler artan talebi karşılamak için yeni üretim tesislerine yatırım yapmaya başladı. Ancak ABD’li yetkililer, hükümet müdahalesi olmazsa üreticilerin fabrika kurmak için Çin’e yöneleceğini, ABD’nin on yıllar önce öncülük ettiği çip endüstrisinden kâr elde etmekte zorlanacağını düşünüyor.

ÇİP ÜRETİMİNİN ADRESİ ABD OLSUN İSTİYORLAR

The New York Times’ın yakın tarihli bir haberine göre, Intel bu yıl içinde Çin’de terk edilmiş bir fabrikayı satın almak için ABD Ticaret Bakanlığına başvurunca ABD’li yetkililerin endişeleri arttı. Times, Intel’in satın alma planını durdurduğunu açıkladı ancak ABD’li yetkililer ile şirket arasında yapılan görüşmeler, milletvekillerini Ağustos tatilinden önce çip yatırımına ağırlık veren yasayı onaylamaya zorladı.

Temmuz ayının sonlarında meclis ve senato, yaklaşık iki yıllık müzakereler ve siyasi çekişmelerin ardından CHIPS ve Bilim Yasasını onayladı. Yasada yer alan yatırım desteği arasında, ABD’de yarı iletken üretim tesisi kuracak çip üreticilerine yönelik 52 milyar dolarlık sübvansiyon (devlet yardımı) da bulunuyor. Ayrıca ABD’de bilgisayar çipi üretim tesisi kuran şirketlere vergi indirimleri de yapılacak.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ: ‘SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ’

Temmuz ayında ABD Ticaret Bakanlığı Sekreteri Gina Raimondo, ABD’nin yarı iletken endüstrisinin daha fazla çip üretmekte geç kalabileceğini belirtti. Raimondo, “Yarı iletken şirketlerin, önümüzdeki yıllarda artan bu talebi karşılamak için bu sonbaharda ‘beton dökmesi’ gerekiyor” diyerek bir an önce harekete geçip, fabrikaların inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin başkenti Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise yarı iletken yasa tasarısına karşı çıkarak ‘Soğuk Savaş zihniyetini’ anımsatan bir durum olarak nitelendirdi.

ÇİPLERİ HER YERDE KULLANIYORUZ

Çipler otomotivde, teknolojik eşyalarda kullanılıyor.ABD şu anda, otomobillerden cep telefonlarına kadar her şeyin anahtarı olan küresel yarı iletken arzının kabaca yüzde 10’unu üretiyor ve 1990’da yaklaşık yüzde 40’ına sahipti.

Bu arada, Avrupa Birliği de çip üretimine yatırım yapacak. Bu baharda bilgisayar çiplerinin üretimini artırmak için 40 milyar Euro’dan fazla yatırım sözü verirken, Çin de bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımları artırıyor.