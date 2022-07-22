Biden, corona virüse yakalandı

Hafif semptomlar yaşayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın corona virüse yakalandığı öğrenildi.

Biden’ın yönergelere uygun olarak Beyaz Saray’da karantinaya gireceği ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi. Beyaz Saray çalışanları ile bu sabah telefonla temas halinde olan Biden’ın, Beyaz Saray’da planladığı toplantılara telefon ve Zoom aracılığıyla katılacağı da açıklandı.

Biden’ın COVID-19 vakaları protokolüne uygun olarak, testleri negatif çıkana kadar izolasyonda çalışmaya devam edeceği, negatif test ettikten sonra da yüz yüze çalışmaya geri döneceği belirtildi.

TWITTER’DA PAYLAŞIM

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter üzerinden uzaktan çalışma anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşarak, “Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler.” ifadesini kullandı.

Biden, Covid-19 testinin “pozitif” çıktığının duyurulmasının ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Beyaz Saray konutundaki ofisinde masasının başında işlerini yürüttüğü ana dair bir fotoğrafa da yer veren Biden, “Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler.” ifadesini kullandı.

Pennsylvania Senatörü Bob Casey, Temsilciler Meclisinde Pennsylvania’yı temsil eden Matt Cartwright ve Scranton Belediye Başkanı Paige Conetti ile telefonda görüştüğünü ve bugün Pennsylvania’da katılmayı planladığı etkinliğin iptalinden dolayı kendilerinden özür dilediğini aktaran Biden, “Yoğunluk sürüyor.” mesajını paylaştı.

TRUMP DA VİRÜSE YAKALANMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ekim 2020’de, kendisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Trump’ın sonucu, yakın danışmanlarından birinin Covid-19 olduğunu açıklaması sonrasında karantinaya girmesinin ardından çıkmıştı.