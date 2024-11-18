Biden’dan Ukrayna’ya Rusya İçin Füze İzni

KUZEY KORE ASKERLERİ VE UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’ya karşı savaşmak için Rusya’ya gönderilmesinin ardından Kiev’e, uzun menzilli Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılması konusunda onay verme kararı aldı.
ABD’NİN SİLAH YARDIMI VE KULLANIM İZNİ
Bu çerçevede ABD, Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli taktik füze sistemleri (ATACMS) için, sınırlı bir şekilde Rusya’daki birliklere karşı kullanma izni vermiş durumda.