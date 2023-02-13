Biden emri verdi! ABD, UFO mu düşürdü?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkesi üzerinde uçan tanımlanamayan cisimlerin vurulması için emir verdi.

Son 10 günde 4 tanımlanamayan cisim düşüren ABD’de bir UFO daha düşürüldü. F-16’lar tarafından vurulan UFO, incelenmek üzere askeri tesise götürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklandı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise balonun Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, “Çin’e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle güzergahın dışına çıktı” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da balon krizi nedeniyle Çin’e yapacağı ziyareti erteledi. Washington-Pekin hattında yeni bir krize yol açan balon, 4 Şubat’ta ABD ordusu tarafından Atlantik Okyanusu üzerinde düşürüldü.

F-16’LAR 6 BİN METRE YÜKSEKLİKTEKİ CİSMİ DÜŞÜRDÜ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Pazar günü Joe Biden, ABD savaş uçaklarına Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan başka bir nesneyi daha düşürme emri verdi. F-16 uçakları tarafından düşürülen nesne, iplerin sarktığı sekizgen bir yapı olarak tanımlandı. Yetkililer, yaklaşık 20.000 fit (6.000 metre) yükseklikte uçtuğu için cismin sivil havacılık için de tehlike oluşturduğunu söyledi.

UZAYLI KONUSUNA ‘HAYIR’ DİYEMEDİ

Pentagon, dört nesneden hiçbirinin silahlı görünmediğini veya herhangi bir saldırı tehdidi oluşturmadığını söyledi. Pentagon Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ve Kanada ekiplerinin düşürülen nesneyi bulmak ve incelemek için bir operasyon hazırladığını söyledi.

Düşürülen nesne her ne kadar Çin yapımı bir gözetleme balonu olarak düşünülse de ABD’li Komutan General Glen VanHerck söz konusu nesnenin dünya dışı bir medeniyete ait olacağı iddialarına açık kapı bıraktı. Vanherck konuyla ilgili ‘Her ihtimali değerlendiriyoruz’ dedi.

ELON MUSK’TAN PAYLAŞIM

Tesla ve SpaceX’in kurucusu, Twitter’ın sahibi Elon Musk ise tanımlanamayan cisimle ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Musk, “Endişelenmeyin, birkaç uzaylı arkadaşım uğradı” dedi.