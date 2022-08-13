Biden, Esad ile görüşecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme gerçekleştirecek iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ABD’li gazeteci Austin Tice’ın Suriye’de kaçırılmasının yıldönümünde, ABD Başkanı Joe Biden, Suriye’de Esad hükümetine çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından ABD merkezli CNN yayın kuruluşu bugün Esad rejimi ve Biden yönetimi arasında doğrudan görüşmelerin yapıldığını açıkladı. Kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde konuşulanlar üst düzey ABD’li bir yetkili tarafından aktarıldı.

ABD merkezli CNN yayın kuruluşunun bugün yayınladığı haber, Orta Doğu’da dengeleri değiştireceğe benziyor.

CNN’e konuşan ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde yer alan yetkili bir isim, Washington hükümetinin, utuklu Amerikalı Austin Tice’ın serbest bırakılmasını sağlamak için Suriye hükümetiyle doğrudan temaslarda bulunduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan ve üst düzey yönetimde yer aldığı belirtilen kaynak, Suriye ve ABD arasında doğrudan görüşmelerin yapıldığını ancak bunların hiçbirinin Şam’da gerçekleşmediğini belirtti. Yapılan açıklamada, bir süredir devam eden gizli görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı da aktarıldı.

‘ESAD REJİMİ KAPILARI KAPATTI’

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geçtiğimiz günlerde, Suriye’nin kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice’ı tuttuğundan emin olduklarını belirterek, Şam’a, Tice’in geri dönmesi için yardım etmeye çağrısında bulunmuştu. Biden, “Suriye rejimi tarafından tutulduğunu kesin olarak biliyoruz. Austin’i eve getirebilmemiz için Suriye hükümetinden defalarca bizimle çalışmasını istedik” demişti.

CNN’e konuşan üst düzey yetkili, Tice’ı serbest bırakmak için ABD yönetiminin pek çok yol denediğini de aktardı. Ancak Esad yönetiminin görüşmeleri durdurduğunu ve doğrudan görüşmeleri reddettiğini belirtirken, “Suriyeli yetkililer, retlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu tür görüşmelerin yapılması için herhangi bir talep veya ön koşul da sunmadı.” dedi.

Üst düzey yönetim yetkilisi, “ABD, doğrudan Suriyeli yetkililerle ve üçüncü taraflar aracılığıyla da dahil olmak üzere Austin’i eve götürmeye çalışmak için yoğun bir şekilde uğraştı” dedi. Ancak Suriye yönetiminin Tice’ı tuttuğunu kabul etmediğini söyledi.

Yetkili, “Austin’in serbest bırakılmasını sağlamak için her yolu takip etmeye devam edeceğiz” dedi.