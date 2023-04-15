Biden gözyaşlarına hakim olamadı

4 gündür İrlanda’da olan Biden, ziyaretinin son gününde duygu dolu anlar yaşadı. Biden’ın o anları kameraya yansırken arkasındaki neden yürekleri burktu.

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda’da barışı sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın 25. yıldönümü nedeniyle 4 günlük bir ziyaret için Belfast’a gitti. Biden’ı, Belfast Uluslararası Havalimanı’nda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak karşıladı.

Ziyarette Biden’a, kız kardeşi Valerie Biden Owens ve oğlu Hunter Biden da eşlik ediyor. Biden ziyaretinden önce, “ABD’nin barışı koruma ve refahı teşvik etme taahhüdünün altını çizerek, Belfast’ta barışın yıldönümünü kutlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Atalarının doğup büyüdüğü İrlanda’ya gider gitmez dedesi Owen Finnegan’ın 1849’a kadar yaşadığı Carlingford Kalesini ziyaret eden Biden, gezisinin son gününde Katolikler için önemli bir yer olan Knock Mabedi’ne gitti. Burada şans eseri karşılaştığı bir kişi ise Biden’ı resmen ağlattı.

Biden’ı ağlatan kişi ise 2015 yılında beyin kanserinden ölen oğlu Beau Biden’ın son ayinini gerçekleştiren ve daha sonra Knock’a taşınan Peder Frank O’Grady’nin ta kendisiydi.