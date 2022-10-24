Biden: Hastalanabilirim, yarın ölebilirim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan görüntüleri hakkında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin önde gelen kanallarından MSNBC’ye röportajında, “Yarın ölebilirim, endişelenilmesi normal” dedi.

Kanalın pazar günü yayımladığı söyleşide Biden, “Kadere önem veriyorum. Hastalanabilirim, yarın aniden ölebilirim. Bence bu konuda endişelenilmesi normal. Bu benim için olduğu kadar herhangi birinin yaşı için de geçerli. Bu endişe tamamen yerinde” ifadelerini kullandı.

ABD tarihindeki en yaşlı başkan olan Biden, durumunun sadece yaşına değil enerjisine ve dinamizmine bakılarak değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu savundu.

20 Kasım’da 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı, şunları söyledi:

“Benimle ilgili en iyi değerlendirme, beni izleyerek yapılabilir. Yavaşlıyor muyum? Aynı tempoda mıyım? Sağlığım yerinde. Fiziksel tüm işlevlerim hâlâ sağlam. Akıl sağlığım için de aynı şey geçerli. Bence halk şunu sormalı: ‘Yaptığı şey için hâlâ aynı tutkuyu hissediyor mu?’ Eğer hissettiğimi düşünüyorlarsa ve ben de bunu yerine getirebiliyorsam, sorun yok. Böyle düşünmüyorlarsa o zaman bana oy vermemeliler.”

Biden, 2024’teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı hedeflediğini söylerken, buna dair resmi bir kararın henüz alınmadığını belirtti.