Biden ile görüşen Şi Cinping: Ateşle oynayan kendini yakar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan’a yönelik politikalarının değişmediğini ve buradaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik adımlara şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi de görüşmede, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, “Ateşle oynayan kendini yakar” dedi. Beyaz Saray, iki liderin yüz yüze görüşmenin önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ve görüşmenin zamanı konusunda iki taraf ekiplerinin çalışacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 2 saat 17 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Beyaz Saray, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve derinleştirilmesi kapsamında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, iki liderin, en son 18 Mart’ta bir telefon görüşmesi yaptığı anımsatıldı.

Görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuların ele alındığına işaret edilen açıklamada, Biden ve Şi’nin, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve sağlık güvenliği konusundaki meselelerin takibi konusunda ekiplerini görevlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, “Başkan Biden, Tayvan konusunda ABD’nin politikasının değişmediğini vurguladı. Ayrıca ABD’nin, Tayvan Boğazı’nda statükonun tek taraflı değiştirilmesi ya da buradaki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik çabalara şiddetle karşı olduğunun altını çizdi.” ifadelerine yer verildi.

“ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR”

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceği mesajını verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Şi, Çin’in, Tayvan bağımsızlığına yönelik hareketlere ve her ne şekilde olursa olsun her türlü dış müdahaleye karşı çıkacağını belirtti.

Şi, “Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır; ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak, 1,4 milyardan fazla Çinlinin ortak iradesidir. Halkın iradesi çiğnenemez. Ateşle oynayan kendisini yakar.” dedi.

Çin Devlet Başkanı, ABD’ye “tek Çin” ilkesine ve ABD-Çin diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri’deki taahhütlerine, hem sözde hem de eylemde bağlı kalma çağrısında bulundu.

Çin-ABD ilişkilerini “stratejik rekabet” kavramıyla tanımlamanın ve Çin’i “en büyük rakip” ve “uzun vadeli en büyük tehdit” olarak yorumlamanın, Çin-ABD ilişkilerini yanlış anlamak ve Çin’in kalkınmasını yanlış okumak anlamına geleceğini vurgulayan Şi, “Değişim ve düzensizlikle karşı karşıya olan dünyada, uluslararası toplum ve dünya halkları Çin ve ABD’den, dünya barışını ve istikrarını korumayı, küresel kalkınmayı ve refahı teşvik etmesini bekliyor. Çin ve ABD’nin iki büyük güç olarak sorumluluğu bu olmalı.” ifadelerini kullandı.

Çin ve ABD’nin; makro ekonomi politikalarının eş güdümü, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması ve küresel enerji ile gıda güvenliğinin korunması gibi önemli konularda iletişimi sürdürmesi gerektiğine dikkati çeken Şi, “Tedarik zincirlerini kesmek ve ekonomik bağları koparmak gibi ekonominin yasalarına aykırı hareketler, ABD ekonomisini güçlendirmeyeceği gibi dünya ekonomisini daha kırılgan hale getirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

PELOSİ’NİN NİSANDA PLANLANAN ZİYARETİ İPTAL EDİLMİŞTİ

82 yaşındaki Pelosi’nin nisanda Tayvan’a yapmayı planladığı ziyaret, Covid-19’a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretinin “tek Çin” ilkesinin tanımladığı “kırmızı çizginin aşılması” anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada’yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Daha önce, 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.

BİDEN VE Şİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yüz yüze görüşmenin önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ve görüşmenin zamanının belirlenmesi konusunda her iki tarafın da ekiplerinin çalışacağını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ile Şi arasında bugün yapılan ve 2 saat 17 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere telefon üzerinden brifing verdi.

İFADELER HAKKINDA YORUM YAPILMADI

Şi’nin, Biden’a Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirtmesi ve “Ateşle oynayan kendini yakar.” ifadelerinin sorulması üzerine yetkili, bu görüşmede Çin tarafının kullandığı ifadeler hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Yetkili, “Şunu söyleyebilirim ki iki lider, Tayvan konusunda doğrudan ve samimi bir konuşma gerçekleştirdi.” dedi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemine de vurgu yapıldığını kaydeden yetkili, “İki lider, yüz yüze görüşmenin önemine işaret etti ve her iki tarafın da görüşmenin zamanı konusunda çalışacağını belirtti.” bilgisini paylaştı.

Yetkili, Biden’ın Çin’e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunu görüşmede gündeme getirmediğini de belirtti.