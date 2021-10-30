Biden ile Macron arasında tokalaşma krizi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşme gerçekleştirdi.

Fransa’nın Vatikan Büyükelçiliği’ndeki Biden ile Macron’un görüşmesinde taraflar olumlu mesajlar verse de gerginlik zaman zaman liderlerin beden diline yansıdı. İki isim zaman zaman tokalaşmakta sorun yaşadı, ortaya dikkati çeken görüntüler çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron denizaltı anlaşması krizi sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.

Biden ile Emmanuel Macron’un, Fransa’nın Vatikan Büyükelçiliği’ndeki görüşmesi arkasında dikkat çekici kareler bıraktı.

İki ismin görüşmesi öncesinde, Vatikan Büyükelçiliği merdivenlerinde Macron’un Biden’i bileğinden kavrarcasına tuttuğu görüntü dikkati çekti.

Macron’un Biden’in elini sıkarak canını yakıyormuş gibi yansıyan görüntünün yanı sıra ABD Başkanı’nın Macron’a bir kaç kez dokunması da akıllarda kaldı.

İki isim kriz sonrası ilk buluşmalarını el sıkışarak bitirse de Alman basını yaşananları G20 öncesi el sıkışma başarısızlığı olarak aktardı.

Haberlerde iki liderin ele aldığı konuların oldukça ciddi ancak yansıyan görüntülerin komik olduğu belirtildi.

İki liderin görüşmesinde Biden, Aukus anlaşmasının “sakarca” ve “nazik olmayan bir şekilde” yapıldığını söyledi.

Biden’dan “AUKUS” açıklaması: Anlaşmayı “beceriksiz” bir şekilde ele aldık

Macron ise “Somut kararlar aldık ve bunlar eylem ve inisiyatiflerle desteklendi. Şimdi geleceğe bakacağız.” dedi.