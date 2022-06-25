Biden imzayı attı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, silah kontrolü yasasına imzayı attı.

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti’nin üzerinde anlaştığı ve ABD Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği silah kontrolü yasasını imzaladı.

ABD’deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa, Biden’ın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmiş oldu.

Beyaz Saray’da onayına sunulan yasayı imzalayan Biden, silah kontrolü yasasının kabul edilmesiyle “hayatların kurtulacağını” söyledi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, Temsilciler Meclisi’nde de 193 “hayır” oyuna karşı 234 “evet” oyu ile kabul edilmişti.