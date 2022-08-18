Biden imzayı attı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, enflasyonla mücadele yasasını imzaladı.

ABD Başkanı 740 milyar dolarlık kapsamlı bir sağlık, vergi ve iklim tasarısını imzaladı. “Enflasyonla mücadele Yasası” olarak anılan yasa ile 10 yıl içinde bütçe açığının 300 milyar doların üzerinde daraltılması hedefleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen tören ile ‘Enflasyonla Mücadele Yasası’nı onayladı. Yasanın “ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri” olduğunu vurgulayan Biden, “Bu yasayla Amerikan halkı kazandı ve özel çıkarlar kaybetti” dedi.

Yasa, başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere enerji güvenliği, sağlık sigortası maliyetlerinin azaltılması, yeni vergi düzenlemeleri ve reçeteli ilaç fiyatlandırma reformlarını kapsıyor.

Gelecek 10 yılda yaklaşık 740 milyar dolarlık gelir sağlanmasının hedeflendiği ve 433 milyar dolarlık harcama yapılması öngörülen yasa ile ilgili Biden “bütçe açığının 300 milyar doların üzerinde azaltacağına” dikkat çekti.