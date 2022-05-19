Biden imzayı attı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, bebek maması üretiminin artırılması için imzayı attı.

ABD, bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısını aşmaya çalışıyor. Krizin çözümü için ABD Başkanı Biden adım attı. Bebek maması üretiminin artırılması için Savunma Üretim Yasası’nı imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın ülkede bebek mamalarında yaşanan tedarik krizinin çözülmesi amacıyla Savunma Üretim Yasası’nı yürürlüğe koyduğu belirtildi.

Biden’ın imzasıyla, ülkede mama üretimi için gerekli ham maddelerin üretimi hızlandırılacak ve üreticilere bebek maması üretimini hızlandırmaları için gerekli destek verilecek.

ABD’deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2’sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott’un Michigan’daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler “güvensiz” olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD’de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan “bebek maması krizi” nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray’ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Savunma Üretim Yasası nedir?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş’ından hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.