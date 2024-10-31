Biden’ın Açıklaması Ortalığı Karıştırdı: Trump Mitingde!

SİYASİ ARENA KIZIŞIYOR

5 Kasım’da yapılacak olan ABD seçimleri yaklaşırken ülkedeki siyasi diskurs önceki dönemlerden daha gergin bir hal alıyor. Anketler, Demokratların adayı ve Başkan yardımcısı Kamala Harris ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında çok yakın bir rekabet olduğunu gösteriyor. Bu iki isim arasında sadece birkaç puanlık bir farkın kalması, iki taraf arasındaki gerilimi artırıyor.

BİDEN’IN TEPKİSİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Cumhuriyetçi aday Trump’ın New York’ta gerçekleştirdiği miting sırasında komedyen Tony Hinchcliffe’in Porto Riko’ya “yüzen çöp adası” şeklinde bir tanım yapması, ABD Başkanı Joe Biden’ın tepkisini çekti. Ancak Biden’ın bu konuya verdiği yanıt, durumu daha da karmaşık hale getirdi.