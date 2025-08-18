Biden’ın Savaşı, Ben Durduracağım

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar hakkında “Bu, benim değil, uykucu Joe Biden’ın savaşı. Eğer ben Başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi” şeklinde sert bir ifade kullandı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, görev süresinin başlamasından sonraki altı ay içerisinde altı savaşı sona erdirdiğini ve bunlardan birinin ‘nükleer felaketle sonuçlanma ihtimali bulunduğunu’ belirtti.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Trump, eleştirmenlerine karşı durarak, “Ben sadece bunu durdurmak için buradayım, daha da sürdürmek için değil” dedi. Eleştirmenlerinin, yıllardır bu çatışmalar üzerinde çalışıp hiçbirini durduramadıklarını savundu. “Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ve onların tavsiyelerine ihtiyacım yok. Onlar ‘aptal’ insanlar ve mevcut Rusya/Ukrayna felaketini çözmeyi daha da zorlaştırıyorlar” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

SON SÖZLERİ

Trump, “Tüm hafif sıklet ve kıskanç eleştirmenlerime rağmen her zaman yaptığım gibi bunu halledeceğim” diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Bu açıklamalar, Trump’ın savaşlar konusundaki yaklaşımını ve mevcut duruma dair değerlendirmelerini de gözler önüne serdi.