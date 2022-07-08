Biden: İş birliğimiz sürecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İngiltere’de yaşanan gelişmelere ve Boris Johnson’ın istifasına dair konuştu.

Biden, yazılı açıklamasında, “Birçok öncelikli konuda, tüm dünyadaki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla olduğu gibi İngiltere hükümeti ile de yakın iş birliğimizi sürdürmeyi bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu iş birliğine Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesinin de dahil olduğunu belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den de yaptıklarının hesabının sorulması için İngiltere ile iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

“İngiltere halkıyla özel ilişkimiz sürecek”

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın toplantısında, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “İngiltere halkıyla özel ilişkimiz sürecek, bu değişmeyecek” dedi.

Biden’ın geçen hafta Madrid’deki NATO Zirvesi’nde olduğunu anımsatan Jean-Pierre, “Biden’ın basın toplantısında söylediklerini hepiniz duydunuz. NATO ülkeleri bir kez daha Ukrayna’ya yardımı sürdüreceklerini söyledi. Bu değişmeyecek” diye konuştu.