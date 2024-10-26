Biden, İsrail’in İran Hedeflerine Yönelik Saldırısını Umarak Değerlendiriyor

ABD BAŞKANI JOE BIDEN’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’a yaptığı saldırının “son” olmasını umduğunu ifade etti. Philadelphia’da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili istihbarat yetkilileriyle görüşme yaptığını belirten Biden, “Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umarım bu bir sondur” dedi. Ayrıca, Biden, İsrail saldırıları öncesinde bilgilendirildiğine işaret etti. Biden yönetimi temsilcileri ise, ABD’nin bu saldırıda doğrudan rol almadığını ancak İsrail ile yakın istişarelerde bulunduğunu aktardı.

İRAN’IN SUÇLAMALARI

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamalarda, İsrail savaş uçaklarının saldırılarını başlatmak için Irak hava sahasını kullandığı iddia edildi. Bu açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırılarının arkasında ABD’nin bulunduğu ve suç ortaklığı yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Siyonist rejime ait savaş uçakları, İran sınırından yaklaşık 70 mil uzaklıktaki Irak hava sahasından İran’ın çeşitli askeri ve radar tesislerine saldırdı. Irak hava sahası ABD ordusunun işgali, komutası ve kontrolü altındadır. Sonuç: ABD’nin bu suça iştirak ettiği kesindir.” ifadeleri yer aldı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına bir “misilleme” olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi. İran, saldırıların Tahran ve batısındaki Huzistan ile İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara “başarıyla” yanıt verdiğini, ancak bazı bölgelerde “sınırlı hasar” meydana geldiğini açıkladı. İsrail, bu saldırının “başarıyla” tamamlandığını belirtti. İran ordusu tarafından gelen yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.