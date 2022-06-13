Biden İsrail’e gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ve İsrail’e ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Konuya yakın bir kaynak, ABD Başkanı Joe Biden’ın önümüzdeki ay Suudi Arabistan ve İsrail’i ziyaret edeceğini ve Beyaz Saray söz konusu ziyareti bu hafta açıklamayı planladığını söyledi.

Kaynak, Biden’ın Temmuz ayı ortalarında gerçekleşmesi beklenen ziyareti kapsamında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Biden’ın İsrail ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmeyi planlandığını doğruladı.

Suudi Arabistan yönetimini eleştirdiği bilinen gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018 yılında İstanbul’da başkonsoloslukta öldürülmüştü.

Beyaz Saray, Kaşıkçı’nın 2018’de Türkiye’de öldürülmesindeki rolü nedeniyle Biden’ın veliaht prensin “parya” olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi prensin reformist imajını zedelerken, Suudi Arabistan hükümeti veliaht prensin bu cinayetle ilgisi olduğu iddialarını reddetmişti.

Biden bu ziyaretiyle ABD’de benzin fiyatlarını düşürmenin yollarını bulmaya çalıştığı bir dönemde Suudi Arabistan ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.