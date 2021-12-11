Biden: Kararı sadece halk verebilir

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, NATO’ya katılım konusunda kararın sadece Ukrayna halkına ait olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın Ukrayna sınırında asker bulundurmasını görüştü. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme endişesi sebebiyle 90 dakika süren telefon görüşmesi sorası Zelensky “ABD Başkanı Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği müzakerelerin muhtevası konusunda beni bilgilendirdi” dedi. Konuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden de bir açıklama geldi. Ofis Başkanı Andriy Yermak “Başkan Biden, Ukrayna’yı ilgilendiren herhangi bir müzakerenin, herhangi bir kararın Ukrayna olmadan alınamayacağını söyledi” dedi. Görüşmede Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ele alındığını aktaran Yermak “Biden, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusundaki kararın sadece Ukrayna halkının kararı olduğunu, Ukrayna’nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Bu sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karar” şeklinde konuştu.