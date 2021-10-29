Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Papa ile görüşecek.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa ile görüşecek.

G-20 zirvesi için Roma’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco’yla görüşmek üzere Vatikan’a ulaştı.

CNN’de yer alan habere göre, ikinci Katolik ABD Başkanı olan Joe Biden, Papa Francesco ile görüşecek.

Papa-Biden görüşmesinde basına çeşitli kısıtlamalar olacak. Bağımsız gazeteciler görüşmeye alınmazken Papa’nın Biden’ı karşılamasından fotoğraflar canlı yayınlanmayacak.

ABD’nin Biden’dan önceki Katolik Başkanı, John F. Kennedy’di.