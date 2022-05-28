Biden: Putin, Avrupa’yı NATO’laştırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rus lider Putin’in tüm Avrupa’yı NATO’laştırdığını söyledi.

Biden, başkent Washington yakınlarındaki Annapolis kentinde bulunan Deniz Harp Akademisi’nin mezuniyet töreninde konuşma yaptı.

ABD’nin son dönemdeki liderliğine değinen Biden, Rusya-Ukrayna savaşında ABD’nin Rusya’ya yaptırımlar ve Ukrayna’ya yardımlar konusunda öncü rol üstlendiğini söyledi.

Biden, “Putin sadece Ukrayna’yı ele geçirmek istemiyor, gerçekten Ukrayna halkının kültürünü ve kimliğini yok etmek istiyor. Okulları, bakım evlerini, hastaneleri, müzeleri vurmasının başka bir nedeni olamaz.” dedi.

ABD’nin son dönemde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecine verdiği desteğe de işaret eden Biden, “Putin, tüm Avrupa’yı Finlandiyalaştırarak tarafsız yapmak istedi ancak hepsini NATO’laştırdı.” diye konuştu.