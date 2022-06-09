Biden, Putin’i suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkesindeki mülteciler konusunda Vladimir Putin’i suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesine yönelik artan mülteci akınının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle kötüleşen küresel ekonomi olduğunu belirtti. Biden protesto ile karşılaştı ve sözlerini yutkunarak sürdürdü.

ABD Başbakanı Joe Biden, Los Angeles kentinde gerçekleşen “Amerika Ülkeleri Zirvesi”nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti. ABD’ye mültec akınından Putin’i sorumlu tutan Biden, hitabının başında protesto ile karşılaştı ve sözlerini yutkunarak konuşmasını sürdürdü.

Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki iş birliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

‘BATI YARIMKÜREDE MÜLTECİ AKININA SEBEP OLUYOR’

Özellikle orta ve güney Amerika ülkelerinden ABD’ye yönelik mülteci akınına da değinen Biden, “Küresel enflasyon baskıları Putin’in Ukrayna’ya karşı başlattığı zalimce savaşla daha da kötüleşti. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması daha da zorlaştı. Tüm bu faktörler batı yarımkürede mülteci akınına sebep oluyor.” diye konuştu.

BIDEN PROTESTO EDİLDİ

Biden, konuşmasında Amerika kıtası ülkeleri ile yeni bir ekonomik ortaklık kurulduğunu ve bunun da ekonomilerin şahlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Öte yandan Biden’ın konvoyunun geçtiği bölgelerde birçok gösterici ABD Başkanı’nı protesto etti.