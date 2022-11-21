Biden rekor kırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaşı ile rekor kırdı. Biden, 80 yaşına girdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 80. yaşına girerek, ülke tarihinin görevdeki en yaşlı başbakanı unvanını elde etti. Bir önceki rekor, Ronald Reagan’a aitti. Reagan, 77 yaşında görevden ayrıldı.

Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden’ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

Öte yandan Biden’ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden’ın 2024’te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.

Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden’ın başkanlık ofisi için “mental ve fiziki olarak çok yaşlı” olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya “gayet iyiyim” yanıtını veriyor.

Cumhuriyetçiler, uzun süredir Biden’ın zihinsel olarak göreve uygun olmadığını savunarak, onun konuşmalarındaki zorluğuna ve halkın önüne çıkma sırasındaki bariz kafa karışıklığına işaret ediyor.

Bu hafta başlarında yapılan bir Politico araştırmasına göre, seçmenlerin yüzde 48’inin Biden’ın akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyor.

Yüzde 50’si ise, başkanın “sağlık durumunun iyi olduğu” ifadesine katılmadığını söylüyor.

Biden geçen hafta “niyetinin” 82 yaşında olacağı 2024’te yeniden göreve aday olmak olduğunu söylemişti.