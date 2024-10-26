Biden: Resmen Özür Diliyorum, Yatılı Okul İçin

BAŞKAN BIDEN’IN TARİHİ ÖZÜRÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yerlisi çocuklarının asimile edilmesi amacıyla yapılan sistematik uygulamalar nedeniyle, yaklaşık 150 yıl boyunca varlık gösteren yüzlerce yatılı okulun rolü sebebiyle resmen özür diledi. Biden, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde Gila Crossing adlı tarihi okulda yerli çocukların asimilasyonundaki rolü hakkında bir konuşma yaptı. Biden, “Yaptıklarımız için ABD Başkanı olarak resmen özür diliyorum. Bunun çoktan zamanı gelmişti” dedi. Bu açıklama, bir ABD başkanının, yıllar boyunca yatılı okullara gönderilen on binlerce Amerikan yerlisi çocuğun yaşadığı olumsuzluklar için özür dilemesi anlamına geliyor.

DEB HAALAND’DAN ÖNEMLİ VURGULAR

Biden’a eşlik eden New Mexico’daki Pueblo of Laguna kabilesinin bir üyesi ve dedesiyle büyük dedesi de bu yatılı okullara gönderilen ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, bu özür açıklamasının Amerikalı yerliler için çok değerli olduğunu ifade etti. Haaland, “Federal hükümetimizin bu konuda başarısız olduğunu biliyoruz. Dilimizi, geleneklerimizi ve yaşam tarzlarımızı bozma konusunda başarısız oldu, bizi yok etme konusunda başarısız oldu çünkü biz sebat edip direndik” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gila Crossing okulundaki törende, Tulalip Kabilesi vatandaşı ve Ulusal Amerikan Yerlileri Yatılı Okul İyileştirme Koalisyonu’nun Başkanı Deborah Parker ile birçok Amerikalı yerli topluluk üyesi de yer aldı. Parker, asimilasyonun ve kültürel soykırımın bu okullar aracılığıyla gerçekleştiğini belirtti. “Bu okullar, dil ve kültür kaybına, çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan asimilasyon ve kültürel soykırım araçlarıydı” dedi.

KAYIP ÇOCUKLAR VE TOPLU MEZARLAR

ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan raporda, bu okullarda en az 973 çocuğun kötü muamele ve koşullar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Raporda, birçok çocuğun fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete maruz kaldığı, ayrıca hayatını kaybeden çocukların gömüldüğü toplamda 74 toplu mezarın bulunduğu ifade edildi. ABD hükümeti, 1819’dan 1969’a kadar 37 eyalette 400’den fazla federal Amerikan yerlisi yatılı kurumunu yönetmiş ya da bu okullar için kiliselere ve dini gruplara finansman sağlamıştır. Kızılderili Medeniyeti Yasası’nın 1819’da çıkarılmasıyla, ABD genelinde Kızılderili yatılı okulları oluşturmak ve desteklemek amacıyla yasalar yürürlüğe girmiştir. 1996 yılına kadar Kızılderili çocuklar, asimilasyon için bu yatılı okullara gitmeye zorlanmıştı. ABD ve Kanada’da, yerli halkın çocukları, devlet tarafından desteklenen Hristiyan okullarına gitmek zorunda kalıyor, zorla Hristiyanlığa geçiş yaptırılıyor ve dillerini konuşmaları engelleniyordu.