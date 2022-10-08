Biden: Ruslar ve Suudiler yüzünden fiyat artıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarındaki artış konusunda Rusya ve Suudi Arabistan’ı suçladı.

Biden, “Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1,60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan’ın yaptıklarından dolayı benzin fiyatlarının arttığını söyledi.

Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown’da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi.

Ülkede üretime değer verdiklerinin altını çizen Biden, tüm şirketlerin üretimlerini ABD’de yapması ve yeni istihdam alanları açmaları için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.

Grupta bulunan Suudi Arabistan’ı ve Ukrayna ile savaşta olan Rusya’yı eleştiren Biden, “Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi.” dedi.

OPEC+ GRUBUNUN KARARI PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ ENDİŞESİ DOĞURDU

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.