Biden: Saldırı planı emri verdim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı’nda yaşananlara ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Biden, Kabil Havalimanı’ndaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Biden, “Komutanlarıma saldırı planı hazırlamaları emri verdim” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı’ndaki terör saldırısının faili olarak gördükleri DAEŞ/Horasan’ı affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Biden, Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına “Zor bir gün” ifadesiyle başlayan Biden, “Saldırı DAEŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır ve havalimanını koruyan Amerikan askerlerinin canını almıştır, bir kısmını da yaralamıştır. Ayrıca birçok sivil de yaşamını yitirmiştir” dedi.

TAHLİYE EDİLEN KİŞİ SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Biden, gün boyunca Savunma Bakanlığı ile Washington, Afganistan ve Katar’daki kumandanlarla yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak, 14 Ağustos’tan bu yana Afganistan’dan tahliye edilen kişi sayısının 100 bini aştığını kaydetti.

Hayatını kaybeden askerlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Biden, “Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika’ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz” diye konuştu.

Biden, son haftalarda DAEŞ/Horasan’ın Kabil Havalimanı’na saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirterek, bu nedenle de Afganistan’daki misyonlarını 31 Ağustos’a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söyledi.

“KOMUTANLARIMA SALDIRI PLANLARI HAZIRLAMALARI EMRİ VERDİM”

Afganistan’daki tahliyeleri de devam ettireceklerinin altını çizen Biden, “Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Tahliyeleri sürdüreceğiz. Aynı zamanda komutanlarıma DAEŞ’in kilit varlıklarına, liderlerine ve tesislerine saldırı planları hazırlamaları emri verdim. Seçtiğimiz vakit, yer ve zamanda kuvvet ve hassasiyetle bu saldırıya yanıt vereceğiz. Bilmenizi isterim ki bu DAEŞ teröristleri kazanamayacak. Amerikalıları kurtaracağız, Afgan müttefiklerimizi çıkaracağız. Boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Biden, Afganistan’dan çıktıktan sonra da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıları çıkarmak için yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.

ABD’NİN TALİBAN’A İSİM LİSTESİ VERDİĞİ İDDİALARI

İhtiyaç duyulması halinde Afganistan’a ek kuvvet gönderebileceklerini de komutanlarına ilettiğini vurgulayan Biden, saldırının emrini veren DAEŞ/Horasan liderlerinin de peşinde olduklarını belirtti.

Biden, Taliban’a güvendikleri için kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin ise “Konu güven değil, ortak çıkarlar. Ancak şu ana kadar ne bana ne de sahadaki komutanlarımıza Taliban ile bugünkü saldırıyı düzenleyen DAEŞ/Horasan arasında bir bağ olduğuna dair bir sonuç gelmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan basınında ABD’nin Taliban’a Afganistan’dan çıkarmak istedikleri Afgan ve Amerikalıların listesini verdiğine ilişkin iddialara ise Biden şu yanıtı verdi:

“Bazı durumlarda askerlerimizin, Taliban’daki mevkidaşları ile irtibata geçip, ‘Şu kadar kişiyle şöyle bir otobüs geliyor, bu otobüse ya da bu gruba geçiş izni vermenizi istiyoruz’ dediği durumlar evet, oldu. Size bir isim listesinden söz edemem ama bazı listelerin olmadığını da söyleyemem. Bu tarz durumlarda otobüslerdeki kişilerin listesi verilmiştir.”

Afganistan’dan çıkış sürecinde yaşananlara ilişkin sorumluluğu üstlenip üstlenmediği sorulması üzerine Biden, son dönemde yaşananlara ilişkin sorumluluk aldığını ancak Taliban ile anlaşıp onlara çıkış tarihi verenin eski Başkan Donald Trump olduğunu savundu.

Biden sözlerini, “Hanımlar ve beyler, artık 20 yıllık savaşı bitirme zamanı” diyerek noktaladı.