Biden: Savaştan kar etmeyi bırakın

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, savaştan kar eden petrol şirketlerini eleştirdi.

8 Kasım’da yapılacak ara seçimlere kısa süre kala, ABD Başkanı Joe Biden yüksek kârlar açıklayan petrol şirketlerine seslenerek, “Üretimi artırıp Amerikalıların maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olun” dedi.

ABD Başkanı Biden, aksi takdirde petrol şirketlerinin yüksek vergilerle karşılaşacağı tehdidinde bulunarak, “Petrol endüstrisi Amerika’ya yatırım yapma ve Amerikan halkına destek olma sorumluluğunu yerine getirmiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki savaşa gönderme yapan Biden, petrol şirketlerinin “savaştan kâr elde etmeyi bırakmaları” çağrısında bulundu.

Biden, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda petrol şirketlerinin “aşırı kârları üzerinden yüksek vergilerle karşılaşacağını” belirtti.

Beyaz Saray’ın söz konusu önlemler için Kongre ile eşgüdümlü çalışma başlattığı da duyuruldu.

Konuşması sırasında Biden, “Bakın ben bir kapitalistim. Bunu önceden de söylemiştim. Şirketlerin adil kârlar elde etmesiyle ve bunu yatırım ve inovasyona çevirmesiyle hiçbir sorunum yok. Ama şu an olan şey bunun yanından bile geçmiyor” dedi.

Öte yandan enerji uzmanları, Kongre’de hangi parti üstünlüğü sağlarsa sağlasın, enerji şirketlerine ek vergiler getirecek bir yasanın çıkarılmasının zor olacağı görüşünde.

Küresel enerji devleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle yükselen enerji fiyatlarından yararlanarak büyük kâr oranları açıklamaya devam ediyor.

Shell, bu yıl Nisan-Haziran döneminde kâr oranını önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttırdığını ve rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Hollanda ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz devi, yılın ikinci çeyreğinde 11.5 milyar dolarlık kâr açıkladı.

Exxon Mobil ve Chevron da yüksek kârlar açıklayan enerji devleri arasında.

İngiliz enerji şirketi British Gas’in sahibi Centrica da 2022’nin ilk yarısındaki faaliyetlerinden 1,5 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise yaz aylarında dünyanın, ilk büyük küresel enerji krizine girdiğini söylemişti.

Avrupa’nın birçok yerinde enerji fiyatları artıyor, uzmanlar kış aylarında insanların faturalarını ödemekte zorlanabileceği ve bir enerji krizinin hızla vurabileceği konusunda bir süredir uyarıda bulunuyordu.