Biden, Seçimlere Yakın Oy Kullandı

SEÇİME KALAN GÜNLER

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimine kısa bir süre kaldı. Başkan Joe Biden, Delaware eyaletinde önceden oy kullandı. Wilmington’daki oy verme merkezinde yaklaşık 37 dakika bekleyen Biden, oyunu Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e verdi. Oy verme anında bir görevli, “Joseph Biden, şimdi oy kullanıyor” anonsunu yaptı. Oyunu kullandıktan sonra çevresindeki gazetecilere, “Bu çok güzel bir his” ifadeleriyle seçim sürecinin önemini vurguladı. Ayrıca, merkezde ilk defa oy kullanan seçmenlerle dışarıda görüşerek, genç seçmenlerle fotoğraf çektirip, Demokratların seçim katılımını artırma çabalarına dikkat çekti.

BIDEN’IN ADAYLIKTAN ÇEKİLİŞİ

Başkan Biden, Temmuz ayına kadar başkanlık yarışında aktifti, ancak eski Başkan Donald Trump’a karşı yaşadığı zorlu tartışmalar sonrasında Demokrat Parti’den gelen baskılar sonucu adaylıktan çekilme kararı aldı. Bu süreçte, Harris’e destek vererek kampanyasına katkıda bulundu. Biden, adaylıktan çekilmesine rağmen Harris ile bazı seçim kampanyalarında yer aldı. Ancak seçim gününün yaklaşmasıyla birlikte Biden’ın sahadaki aktif rolü giderek azalıyor. İkilinin önümüzdeki hafta için herhangi bir ortak etkinlik planı olmadığı belirtiliyor. Biden, Harris’in adaylığını desteklemeye devam ederken, Demokrat Parti’nin başkan adayı Harris ise seçim kampanyası sırasında eski Başkan Barack Obama ile buluşarak geniş bir seçmen kitlesine ulaşmak için ortak etkinlikler düzenliyor.