Biden sızıntılardan rahatsız

Jen Psaki, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden’ın basına sızan haberlerden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Karadeniz’de batırılan Rus savaş gemisi ve Ukrayna tarafından öldürülen Rus generallerinde ABD’nin rolüne ilişkin haberler, Washington’da rahatsızlık yarattı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna’nın bir Rus gemisini ve Rus generalleri hedef almasına, ABD’nin sağladığı istihbaratın yardım ettiği şeklinde ABD basınına sızan açıklamaların, Başkan Joe Biden’ı rahatsız ettiğini belirtti.

“Başkan sızıntılardan memnun değil” diyen Psaki, Başkan’a göre bunun ABD’nin rolünü abartan ve doğru olmayan bir açıklama olduğunu belirtti. Sözcü Psaki, Başkan Biden’ın bir diğer görüşünün de bunun Ukrayna’nın rolünü ve liderliğini küçümsemek olduğuna dikkat çekti.

Psaki, “Başkan bu sızıntıların yapıcı olduğunu düşünmüyor” diye konuştu.

Amerikalı ismi açıklanmayan bir yetkili, geçen hafta Ukrayna’nın batırdığı Rus savaş gemisi Moskva’nın, Karadeniz’deki konumu hakkında ABD’nin Kiev’le istihbarat paylaştığını söylemişti.

Amerikalı yetkili, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın kendi gemisavar füzelerini kullanarak kruvazörü hedef alma kararını tek başına verdiğini belirtmişti. Aynı yetkili, ABD’nin Ukrayna kıyı şeridine denizden saldıran Rus gemileriyle ilgili, bulundukları konum dahil bir dizi istihbarat sağladığını kaydetmişti.