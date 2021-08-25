Biden: Taliban’ı eylemleriyle yargılayacağız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban hakkında konuştu.

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın ABD’nin Afganistan görevinin 31 Ağustos’ta sona ermesini onayladığını açıkladı.

G7 Zirvesi Afganistan gündemiyle toplandı.

Liderler, Afganistan konusunda BM ve G20 aracılığıyla müttefikler ve bölge ülkeleri ile birlikte çalışacağını söyledi.

G7’den Afganistan açıklaması

“Biden, Afganistan görevinin 31 Ağustos’ta sona ermesini onayladı”

Toplantıda Afganistan’dan tahliye için belirlenen 31 Ağustos tarihinin ertelenmesi masaya yatırıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, ABD’nin Afganistan görevinin 31 Ağustos’ta sona ermesini onayladı.

Biden ayrıca, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından Afganistan’daki zamanlamanın uzaması durumunda kullanılmak üzere bir acil durum planı hazırlanmasını istedi.

ABD basını da, Biden’ın Pentagon’un tavsiyesine uyarak Afganistan’daki tahliye sürecini uzatmayacağını duyurdu.

“Taliban’ı eylemleriyle yargılayacağız”

Joe Biden, “G7 liderlerinin hepsi Taliban’a karşı birlikte hareket etmeyi kabul etti, Taliban’ı eylemleriyle yargılayacağız” dedi.

Biden, ayrıca, ABD’nin Afganistan’dan çıkışını 31 Ağustos’a kadar bitirmek için ‘hızlı’ olacaklarını ancak bunun ‘Taliban’ın iş birliği yapmasına ve havaalanı erişimine izin vermesine bağlı’ olduğunu söyledi.