Biden tarih verdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, enflasyonun Kasım ayında beklenenden az arttığını söyledi.

Biden, 2023’ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini beklediklerini söyledi Joe Biden, bu süreçte gıda ve benzin fiyatların yukarı çıkmayacağını öne sürdü.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünya genelinde enflasyon patlak verdi. Bu durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında ABD’de yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden’dan bugün yaptığı konuşmada bu konuya değindi. Biden, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az artmasının ardından Beyaz Saray’da bir konuşma yaptı.

“ENFLASYON AZALIYOR”

Son 5 aydır arka arkaya enflasyon hızında düşüş gördüklerini belirten Biden “Enflasyonun çift haneli rakamlarda arttığı bir dünyada, Amerika’da enflasyon azalıyor” dedi.

“GIDA VE BENZİN FİYATLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR”

Bütün bunlara rağmen ülkede fiyatların hala yüksek olduğunu vurgulayan Biden “Bu konuda yapılacak çok işimiz var. Özellikle gıda ve benzin fiyatlarında son aylarda ciddi düşüş gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Bir gazetecinin enflasyonun ne zaman normale döneceğini sorması üzerine Joe Biden “Gelecek yılın sonuna kadar bunun olmasını bekliyoruz. Bu konuda net bir tahminde bulunamam ama fiyatların artık artmaması gerekiyor” diye konuştu.