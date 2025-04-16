“Biden, Trump’ı SSA’yı Soymakla Suçladı.”

JOE BIDEN’IN KAMUOYUNA DÖNÜŞÜ

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan 2025’te Chicago’da gerçekleşen “Engelliler için Savunucular, Danışmanlar ve Temsilciler” konferansında, başkanlık görevini devrettikten sonra ilk kez halkın önüne çıktı. Biden, konuşmasında Donald Trump yönetiminin Sosyal Güvenlik İdaresi’ni (SSA) hedef alan uygulamalarını eleştirerek, kurumun “soygun” amacıyla zayıflatıldığını öne sürdü. Biden, “Milyarderlere ve büyük şirketlere büyük vergi indirimleri sağlamak için” Trump yönetiminin SSA’ya “balta vurduğunu” belirtti. Ayrıca, deneyimli çalışanlar da dahil olmak üzere 7 bin kişinin işten çıkarıldığı ve daha fazlasının işten çıkarılmasının planlandığını ifade etti. Biden, Trump yönetiminin 100 günden daha kısa bir süre içinde “çok fazla zarar ve yıkıma” yol açtığını savunarak, SSA’nın zayıflatılmasının nedenini “Neden soymak istiyorlar? Milyarderlere ve büyük şirketlere büyük vergi indirimleri sağlamak için.” sözleriyle açıkladı.

SSA’DA GÖRÜLEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Biden’ın konuşmasında değindiği SSA’daki işten çıkarmalar, Trump’ın göreve gelir gelmez başlattığı Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) aracılığıyla uygulanan federal iş gücü azaltma politikalarının bir parçası. Özellikle yeni işe başlayanları etkileyen toplu işten çıkarmalar, ülke genelinde sendikalar ve kuruluşlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve Trump hükümetine karşı davalar açıldı. Ayrıca, 18 Şubat 2025’te SSA Başkan Vekili Michelle King, DOGE’nin kurumun veri tabanına erişim talebi üzerine görevinden istifa etti.

TRUMP YÖNETİMİNDEN GELEN TEPKİ

Trump yönetimi, Biden’ın eleştirilerine SSA’nın resmi sosyal medya üzerinden yanıt vererek, iddiaların “yalan” olduğunu öne sürdü. Yönetim, Trump’ın Sosyal Güvenlik programını koruma sözü verdiğini ve vergi indirimleri yerine programın verimliliğini artırmayı amaçladığını ifade etti.