Biden tura çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirecek.

Bugün yapılan duyuruya göre ABD Başkanı’nın Ortadoğu turu, 13-16 Temmuz arasında yapılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu turunda ilk olarak İsrail Başbakanı Naftali Bennett’le Kudüs’te görüşecek. Sonra da Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya gelmesi bekleniyor. Ardından Cidde’ye geçerek burada hem Suudi liderlerle hem de Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak diğer ülkelerin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu, Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve başlamasından sonra bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak. Demokrat Partili lider, seçim öncesinde Riyad yönetimini insan hakları konusunda sertçe eleştirmiş ve “parya” olarak tanımlamıştı.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir yetkilinin ifadelerini aktaran AP haber ajansı, Biden’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceğini duyurdu.

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçiliği’yse Biden’ın hem Kral Selman bin Abdulaziz’le hem de Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la görüşeceğini ifade etti.

İki ülke arasında tarihe dayanan ilişkilerin ve “güzide” stratejik ortaklığın vurgulandığı açıklamada şöyle dendi:

“Suudi Arabistan Krallığı, Başkan Biden’ı ağırlamayı ve ortaklığımızın sonraki fasıllarını tanımlamayı dört gözle bekliyor. Küresel ekonomi, sağlık, iklim ve uluslararası çatışma gibi küresel zorlukların yaşandığı bu dönemde barış, refah ve istikrarın tüm dünyada teşvik edilmesi için, bu iki ülke arasındaki ortaklık her zamanki gibi kritik önemde.”

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in imzasıyla yapılan açıklamada, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkeyle birlikte Mısır, Irak ve Ürdün’ün katılacağı ve Cidde’de düzenlenecek zirve sırasında gelmesi için, Kral Selman’ın Biden’ı davet ettiği belirtildi. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman’dan oluşuyor.

Jean-Pierre şu ifadeleri kullandı:

“Başkan, Suudi Arabistan’dayken mevkidaşlarıyla bir dizi ikili, bölgesel ve küresel meseleleri konuşacak. Bunlar arasında BM’nin arabuluculuğuyla Yemen’de sağlanan ateşkese destek de var. Bu ateşkes, savaşın 7 yıl önce başlamasının ardından en barışçıl ortamı sağladı.”

“Ayrıca ekonomi ve güvenlik alanlarındaki bölgesel işbirliğini genişletmenin yolları da konuşulacak. Yeni ve umut vaat eden altyapı ve iklim girişimlerinin yanı sıra, İran’ın tehditlerini caydırmak, insan haklarında ilerleme kaydetmek ve küresel enerji ve gıda güvenliğini temin etmek de konuşulacak konular arasında.”