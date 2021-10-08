Biden: Türkiye’nin eylemleri tehdit oluşturuyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye politikasını eleştirdi ve Suriye’den asker çekmeyeceklerini söyledi.

Biden, Suriye hakkında alınan yeni bir kararı duyururken Türkiye’ye de ithamlarda bulundu. Sınırdaki terör örgütlerine sık sık askeri teçhizat desteklerinde bulunarak, alenen teröristleri besleyen ABD, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzattı.

Biden, alınan kararla ilgili Kongre’ye gönderdiği bildirim mektubunda, Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarının DEAŞ’la mücadeleye zarar verdiğini savundu.

Beyaz Saray’ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump’ın 14 Ekim 2019’da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için “Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası” uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.’

Konuyla ilgili mektubunda, “Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türk hükümetinin, Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DEAŞ’ı yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Kararın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Biden, “Dolayısıyla, Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” dedi.