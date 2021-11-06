Biden Türkiye’yi zirveye davet etmedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkesinde yapılacak Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan’ı davet etmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelindeki demokratik ülke liderlerini ilk görev yılında buluşturma sözü vermişti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada zirvenin üç ana başlık etrafında tartışılacağı bildirildi. Bu başlıklar otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak olarak belirlendi.

Politico’nun elde ettiği ve 107 ülkenin bulunduğu belgeye göre ABD’nin NATO müttefiklerinden olan Türkiye ve Macaristan zirveye davet edilmedi. Listede Angola, Gana gibi ülkeler yer alırken, Türkiye ve Macaristan’ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de bulunmuyor.

Politico’ya göre liste üzerinde çalışmalar henüz sonlanmış değil ve davetli listesi değişebilir.