Biden ve Trump 13 Kasım’da Görüşecek

TOPLANTININ TARİHİ VE YERİ

ABD Başkanı Joe Biden ile ABD’nin yeni 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın, 13 Kasım’da Beyaz Saray’da bir araya geleceği duyuruldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, “Başkan Biden’ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım’da 11.00’de Oval Ofis’te bir araya gelecekler” şeklinde açıklama yaptı. Jean-Pierre, toplantıya ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

GELENEKSEL GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

ABD’de görevdeki başkan ile yeni seçilen başkan arasında bu tür görüşmelerin geleneksel olduğu vurgulanıyor. Bu durum, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcını temsil ediyor. Ancak, Trump, 2020 yılında kaybettiği seçimlerin ardından o dönemin kazananı Biden ile böyle bir görüşmeyi gerçekleştirmemişti.